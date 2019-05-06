Опубликован предварительный список выживших в катастрофе самолета Аэрофлота в Шереметьеве. По мере поступления информации список будет уточняться.

Опубликован предварительный список выживших в катастрофе самолета "Аэрофлота" в Шереметьеве. По мере поступления информации список будет уточняться.Самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку. Машина села со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у нее подломились стойки и загорелись двигатели.Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что из 78 находившихся на борту выжили 37 человек.Аварийно-спасательные работы на месте катастрофы завершены, начаты буксировка лайнера и ликвидация последствий. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и тщательно расследовать произошедшее.МЧС России открыло телефон круглосуточной горячей линии: 8-800-775-17-17.