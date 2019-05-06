Несмотря на действующий режим тишины, в Сирии продолжаются атаки незаконных бандформирований, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

Несмотря на действующий режим тишины, в Сирии продолжаются атаки незаконных бандформирований, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.Сирийские военные при поддержке Турции отбили атаку террористов в пригороде Алеппо. Во время столкновений погибли 15 боевиков.Из пункта Кбана были обстреляны позиции силовиков в районе Русейт-Эскандер, часть мин упала на жилые дома, один человек ранен.В Идлибской зоне деэскалации обстановка обостряется, обстреливается провинция Хама. В результате один человек погиб, двое получили ранения.Группировка под командованием "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещено в РФ) наращивается для наступления на город Хама.