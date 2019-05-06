Это недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия

Следствие рассматривает ряд версий крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, среди которых как недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, так и техническая неисправность с неблагоприятными погодными условиями. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.Она сообщила, что в ходе оперативного совещания на месте крушения в Шереметьево Александр Бастрыкин поручил тщательно исследовать все обстоятельства, которые предшествовали трагедии, установить причины и условия, которые повлекли тяжкие последствия, и всех без исключения лиц, чьи действия или бездействие стали причиной гибели людей.Как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, основная версия причины ЧП - попадание молнии в самолет. "Основная версия - удар молнии в самолет, после чего у самолета отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу и загорелся", - сказал источник. По его словам, попадание молнии подтверждают экипаж и пассажиры.По последним данным, 41 человек погиб, в их числе двое детей и бортпроводник, спасавший пассажиров. Госпитализированы девять человек, в том числе трое членов экипажа.