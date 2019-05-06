При аварийной посадке самолета в московском аэропорту Шереметьево погибли 13 человек, в том числе двое детей. Эту информацию официально подтвердили в Следственном комитете РФ.

При аварийной посадке самолета в московском аэропорту Шереметьево погибли 13 человек, в том числе двое детей. Эту информацию официально подтвердили в Следственном комитете РФ.В ведомстве сообщили также, что следствие рассматривает различные версии ЧП в аэропорту, выводы о причинах и обстоятельствах происшествия сделают после изучение всех имеющихся данных.Пресс-служба Минздрава России, в свою очередь, сообщила, что в результате возгорания самолета пострадали семь человек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их отправили в НИИ Вишневского, пишет РИА Новости.Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил, что столичные власти окажут помощь администрации Подмосковья в ликвидации последствий авиакатастрофы. Он сообщил также, что двух пострадавших в тяжелом состоянии перевозят в НИИ Склифосовского.