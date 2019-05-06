Журналисты ФАН утверждают, что встретили депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника в аэропорту Пулково. Скандальный политик, как сообщает агентство, направлялся в Чехию.

Журналисты утверждают, что встретили депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника в аэропорту "Пулково". Скандальный политик, как сообщает агентство, направлялся в Чехию.Стоит отметить, что 4 мая в столице республики Праге был запланирован марш сторонников легализации марихуаны. "Как пишут СМИ, Чехия "славится" либеральным отношением к наркотикам", – отмечает ФАН."Это была запланированная давно поездка. У меня все идет по плану", – цитируют журналисты депутата. Однако видео или аудиозаписи разговора ФАН не опубликовало.Как утверждает агентство, Резник в момент общения с журналистами находился в приподнятом настроении. "Никаких анализов или действий по опровержению скандальной информации Максим Резник не планирует", – пишет ФАН. Журналисты предположили, что законодатель, возможно, считает, что раз он находится под депутатской неприкосновенностью, то правоохранители и общественность не могут предъявить к нему претензий.А между тем скандал вокруг него разгорелся нешуточный. 1 мая Резник вел себя вызывающе во время шествия и выкрикивал провокационные лозунги. В итоге полиция была вынуждена скрутить его.Поведение парламентария петербуржцев. Они создали петицию на имя председателя Законодательного Собрания города Вячеслава Макарова и призвали лишить Резника его полномочий. За сутки обращение поддержали несколько тысяч человек.Возмущенные жители потребовали обязать депутата ЗакС Санкт-Петербурга Резника сдать анализ на наркотики. Человек, принимающий важные для всего города законы, не имеет права употреблять запрещенные вещества, утверждают авторы петиции.Накануне ФАН , что приобрело куртку Максима Резника у его супруги Ксении Казариной и сдало ее на экспертизу. "Выставленная на продажу верхняя одежда была очень похожа на ту, в которой Резник ранее появлялся в публичных местах", – утверждают журналисты. Агентство отмечает, что передало куртку в правоохранительные органы для анализа на наличие запрещенных веществ.Ранее бывший член Законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутат Госдумы Виталий Милонов назвал странным поведение Максима Резника на первомайской демонстрации. Депутатский мандат и наркотики – вещи несовместимые, подчеркнул Милонов. "Я считаю, если у человека обнаружили наркотики, его депутатство должно моментально закончиться", – сказал парламентарий.