Экс-солистка группы ВИА Гра показала откровенное видео.
Анна Седокова навлекла на себя гнев поборников морали.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" показала откровенное видео.
Анна Седокова навлекла на себя гнев поборников морали.
В личном Instagram вокалистка опубликовала короткую
видеозапись. Артистка облачена в обтягивающий леопардовый костюм с массивным
кожаным ремнем. Анна Седокова эротично двигается в такт музыке.
"Все, я на сцену. Сегодня #мамабудетденсить, ведь концерт на
одной из моих любимейших площадок в Турции 😻 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – подписала пост артистка.
Меж тем интернет-обыватели назвали ролик Седоковой слишком
вульгарным. Кто-то даже отметил, что зрелой женщине не подобает выкладывать подобные посты.
"Ань, мне кажется ты *****🤣Женщина в возрасте 40 🙈
я понимаю,что не в возрасте дело) но поведение тво ***** просто смешит))))
Извините😎",
"Выпендрежница… вроде взрослая женщина...", "Вот все смотрю, смотрю
на ленту Седоковой и что не пост, то какое то изгибание, раздвигание. Как
выражается Волочкова – **** на лицо", "Что Бузова, что эта... смотреть противно!" – писали взбешенные пользователи Сети.
Отметим,
что часто дразнит публику пикантными фото. Каждая такая
публикация вызывает шквал эмоций, в том числе и негативных. Недавно она нарвалась
на критику из-за откровенного снимка, под которым упомянула детей и секс. После
сняла свои обнаженные ягодицы у бассейна, из-за чего вновь была
оплевана поборниками морали.