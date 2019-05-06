Экс-солистка группы ВИА Гра показала откровенное видео. Анна Седокова навлекла на себя гнев поборников морали.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" показала откровенное видео.Анна Седокова навлекла на себя гнев поборников морали.В личном Instagram вокалистка опубликовала короткуювидеозапись. Артистка облачена в обтягивающий леопардовый костюм с массивнымкожаным ремнем. Анна Седокова эротично двигается в такт музыке."Все, я на сцену. Сегодня #мамабудетденсить, ведь концерт наодной из моих любимейших площадок в Турции 😻 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – подписала пост артистка.Меж тем интернет-обыватели назвали ролик Седоковой слишкомвульгарным. Кто-то даже отметил, что зрелой женщине не подобает выкладывать подобные посты."Ань, мне кажется ты *****🤣Женщина в возрасте 40 🙈я понимаю,что не в возрасте дело) но поведение тво ***** просто смешит))))Извините😎","Выпендрежница… вроде взрослая женщина...", "Вот все смотрю, смотрюна ленту Седоковой и что не пост, то какое то изгибание, раздвигание. Каквыражается Волочкова – **** на лицо", "Что Бузова, что эта... смотреть противно!" – писали взбешенные пользователи Сети.Отметим,что часто дразнит публику пикантными фото. Каждая такаяпубликация вызывает шквал эмоций, в том числе и негативных. Недавно она нарваласьна критику из-за откровенного снимка, под которым упомянула детей и секс. Послесняла свои обнаженные ягодицы у бассейна, из-за чего вновь былаоплевана поборниками морали.