В ходе работы с задержанными мужчиной и женщиной полицейские обнаружили метилэфедрон, а также более 2,5 кг порошкообразного вещества, которое было направлено на экспертизу...

«Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с оперативниками ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУНК МВД России были задержаны 29-летний мужчина и 30-летняя женщина, подозреваемые в покушении на сбыт наркотических средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Зеленой улице был остановлен автомобиль «Киа». В ходе личного досмотра у водителя автомобиля было обнаружено и изъято 3 полимерных пакета с порошкообразным веществом светлого цвета, общей массой более 300 граммов. Согласно результатам исследования части изъятого, установлено, что вещество является наркотическим средством – мефедроном.Также была задержана пассажирка данной автомашины - 30-летняя жительница Московской области, у которой при личном досмотре был обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом, которое согласно результатам исследования является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой около 20 граммов.В ходе дальнейшей работы с задержанным сотрудники полиции около одного из домов на Зеленой улице обнаружили закладку наркотического вещества – метилэфедрона, массой более 380 граммов.При обыске по месту жительства задержанных полицейскими обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом светлого цвета, массой 2,5 килограмма. Изъятое направлено на экспертизу.По данному факту следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении подозреваемых избрана мера пресчения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31