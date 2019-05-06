Александра Стриженова попала в ДТП. Внучка знаменитого
актера находилась в автомобиле вместе с детьми. В них врезалась другая машина.
Александра Стриженова попала в ДТП. Внучка знаменитого
актера находилась в автомобиле вместе с детьми. В них врезалась другая машина.
отделалась разбитой машиной – да и то
пострадал только бампер. Однако страху она натерпелась – тем более, что в
машине были дети.
"Это треш какой-то: я стою – в меня врезаются. Бог
отвел – ехала со всеми детьми", – рассказала Стриженова подписчикам. Позже
девушка опубликовала фото с сыновьями – показала,
что она и дети не пострадали.
Знаменитость не первый раз попадает в ДТП. Она не слушает
поклонников, которые советуют ей не садиться лишний раз за руль. Александра
Стриженова предпочитает передвигаться на личном транспорте, так как постоянно
опаздывает.
Внучка знаменитого актера Олега Стриженова недавно в пятый
раз стала мамой. Но ребенка девушка родила для других людей – зарабатывает с помощью суррогатного материнства. Ее клиентом стал
известный актер. Кто именно – неизвестно, фамилию Александра не имеет права
озвучивать.
Около 2 месяцев назад едва избежала
столкновения с грузовым автомобилем. Ей удалось быстро выкрутить руль -
несмотря на то, что тогда Александра была беременна. Машина вылетела в кювет,
но Стриженова не пострадала, напоминает Teleprogramma.pro.