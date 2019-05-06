Александра Стриженова попала в ДТП. Внучка знаменитого актера находилась в автомобиле вместе с детьми. В них врезалась другая машина.

Александра Стриженова попала в ДТП. Внучка знаменитогоактера находилась в автомобиле вместе с детьми. В них врезалась другая машина.отделалась разбитой машиной – да и топострадал только бампер. Однако страху она натерпелась – тем более, что вмашине были дети."Это треш какой-то: я стою – в меня врезаются. Боготвел – ехала со всеми детьми", – рассказала Стриженова подписчикам. Позжедевушка опубликовала фото с сыновьями – показала,что она и дети не пострадали.Знаменитость не первый раз попадает в ДТП. Она не слушаетпоклонников, которые советуют ей не садиться лишний раз за руль. АлександраСтриженова предпочитает передвигаться на личном транспорте, так как постоянноопаздывает.Внучка знаменитого актера Олега Стриженова недавно в пятыйраз стала мамой. Но ребенка девушка родила для других людей – зарабатывает с помощью суррогатного материнства. Ее клиентом стализвестный актер. Кто именно – неизвестно, фамилию Александра не имеет праваозвучивать.Около 2 месяцев назад едва избежаластолкновения с грузовым автомобилем. Ей удалось быстро выкрутить руль -несмотря на то, что тогда Александра была беременна. Машина вылетела в кювет,но Стриженова не пострадала, напоминает Teleprogramma.pro.