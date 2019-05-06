Мэрия Владимира выиграла суд у застройщика

Мэрия Владимира выиграла суд у застройщикаАрбитражный суд Владимирской области рассмотрел иск владимирской администрации компании ООО «Специализированному застройщику «Стройкомплекс». Своим решением суд запретил многоэтажную застройку на улице Комиссарова в Добром. Раньше там была фабрика игрушек «Суро».Помимо этого, суд запретил региональному управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии осуществлять какие-либо действия по регистрации участка, на котором планировали эту застройку. В случае, есть дома все-таки возведут, их признают самовольными постройками.О том, что на месте бывшей фабрики игрушек могут построить 3 многоэтажки стало известно в конце 2018 года после передачи градостроительных полномочий из ведения департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области управлению архитектуры администрации областной столицы. Местный жители высказались против застройки, опасаясь нехватки мест в школах и детсадах, а также парковочных мест.