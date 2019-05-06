В СМИ распространяется заявление о перевороте против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Некоторые журналисты обвиняют в происходящем Москву. Какова ситуация в Минске?
В СМИ распространяется заявление о перевороте против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Некоторые журналисты обвиняют в происходящем Москву. Какова ситуация в Минске?
Тревожные новости из Белоруссии начали приходить на прошлой
неделе, когда в республике было задержано несколько высокопоставленных
чиновников. Одного из них – заместителя госсекретаря Союза безопасности
Белоруссии Андрея Втюрина – называют близким другом Лукашенко.
В заговоре против белорусского лидера оказалась замешана
Москва, утверждают авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга".
Они утверждают, что переворот против Лукашенко должен был курироваться теперь
уже бывшим послом России в Белоруссии Михаила Бабича. За это он якобы и лишился
своей должности, пишут авторы.
"Лукашенко узнал об этих планах и в Китае очень резко
поругался с Путиным, после чего досрочно прилетел в Беларусь и все эти события
завертелись", – отмечает "Беларусь головного мозга". Впрочем,
сами авторы Telegram-канала относятся к этим сообщениям скептически.
В пример они привели прошлогоднюю ситуацию, когда активно
распространялись слухи об инсульте . "Ближе к выборам давление
увеличится. Поговаривают, даже нового "Крестного батьку" могут запустить в
сеть", – заключили авторы.
Сообщения о заговоре против президента Белоруссии стали
распространяться после ареста 29 апреля бывшего начальника охраны Лукашенко и
заместителя главы Совбеза республики Андрея Втюрина. Его называют одним из
ближайших соратников Батьки.
За пару дней до этого СМИ сообщили о конфликте Лукашенко с
президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита в Китае. Якобы оба лидера
разговаривали на повышенных тонах, после чего Батька поспешил покинуть
Поднебесную.
На следующий день после ареста Втюрина российский лидер
освободил от должности посла в Белоруссии Михаила Бабича. Некоторые эксперты
поспешили связать кадровые перестановки с чистками так называемой
промосковской партии, частью которой считают замглаву Совбеза республики.