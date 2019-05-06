В СМИ распространяется заявление о перевороте против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Некоторые журналисты обвиняют в происходящем Москву. Какова ситуация в Минске?

В СМИ распространяется заявление о перевороте против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Некоторые журналисты обвиняют в происходящем Москву. Какова ситуация в Минске?Тревожные новости из Белоруссии начали приходить на прошлойнеделе, когда в республике было задержано несколько высокопоставленныхчиновников. Одного из них – заместителя госсекретаря Союза безопасностиБелоруссии Андрея Втюрина – называют близким другом Лукашенко.В заговоре против белорусского лидера оказалась замешанаМосква, утверждают авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга".Они утверждают, что переворот против Лукашенко должен был курироваться теперьуже бывшим послом России в Белоруссии Михаила Бабича. За это он якобы и лишилсясвоей должности, пишут авторы."Лукашенко узнал об этих планах и в Китае очень резкопоругался с Путиным, после чего досрочно прилетел в Беларусь и все эти событиязавертелись", – отмечает "Беларусь головного мозга". Впрочем,сами авторы Telegram-канала относятся к этим сообщениям скептически.В пример они привели прошлогоднюю ситуацию, когда активнораспространялись слухи об инсульте . "Ближе к выборам давлениеувеличится. Поговаривают, даже нового "Крестного батьку" могут запустить всеть", – заключили авторы.Сообщения о заговоре против президента Белоруссии сталираспространяться после ареста 29 апреля бывшего начальника охраны Лукашенко изаместителя главы Совбеза республики Андрея Втюрина. Его называют одним изближайших соратников Батьки.За пару дней до этого СМИ сообщили о конфликте Лукашенко спрезидентом России Владимиром Путиным в ходе саммита в Китае. Якобы оба лидераразговаривали на повышенных тонах, после чего Батька поспешил покинутьПоднебесную.На следующий день после ареста Втюрина российский лидеросвободил от должности посла в Белоруссии Михаила Бабича. Некоторые экспертыпоспешили связать кадровые перестановки с чистками так называемойпромосковской партии, частью которой считают замглаву Совбеза республики.