Сын Яны Рудковской покорил Европу выступлением под запрещенную музыку. 6-летний Саша взорвал зал, катаясь под звуки хитов Майкла Джексона. Он даже повторил знаменитую лунную походку, чем заслужил одобрение своего строгого тренера.

Сын Яны Рудковской покорил Европу выступлением подзапрещенную музыку. 6-летний Саша взорвал зал, катаясь под звуки хитов МайклаДжексона. Он даже повторил знаменитую "лунную походку", чем заслужилодобрение своего строгого тренера.удалось показать в Европе свою программуна песни Майкла Джексона. Продюсер поделилась в Instagram успехами своего талантливогонаследника. Она рассказала, что недавно вернулась из Марокко и сразу жеполетела с семьей на шоу Евгения Плющенко Bol on Ice, которое прошло в итальянскойБолонье.Евгений Плющенко собрал в своем шоу звездный состав. Кромесамого чемпиона, в представлении также участвовали Александра Трусова, АннаЩербакова – и, конечно, сын Яны Рудковской Саша – известный в соцсетях как ГномГномыч.Саша выступил под попурри из песен Майкла Джексона. Бурюоваций вызвала знаменитая "лунная походка" в исполнении юногофигуриста. Сын Рудковской заслужил отдельную похвалу от звездного папы итренера Евгения Плющенко.Напомним, ранее рассказывала, что ее Сашаподготовил программу для выступлений на льду. Однако ему запретили выступать намеждународных соревнованиях, поскольку в музыкальном сопровождении использованыпесни Джексона. А после выхода на экраны документального фильма "ПокидаяНеверленд" и обвинений певца в педофилии весь мир отказался от его песен.предполагала, что ее придется срочноменять программу. Ведь Майкла Джексона теперь не хотят слышать ни в Европе, нив Азии. Однако Саша Плющенко выступил под эти песни сначала в Москве, насоревнованиях в школе Евгения Плющенко, а затем в шоу, поставленном его отцом,в Италии, пишет Teleprogramma.pro.