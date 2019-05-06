Сын Валерии сорвал покровы с семейной жизни, опубликовав
видео в Instagram.
Юмористический ролик рассказывает об отношениях Арсения Шульгина с его
избранницей Анной Шеридан.
Сын Валерии сорвал покровы с семейной жизни, опубликовав
видео в Instagram.
Юмористический ролик рассказывает об отношениях Арсения Шульгина с его
избранницей Анной Шеридан.
Забывчивость сыграла злую шутку с героем, которого представляет в видео . Как известно, этот
недостаток разрушает отношения. 20-летний Арсений и 24-летняя модель Анна
Шеридан играют в ролике двух влюбленных – парень все время забывает о просьбах
избранницы, а девушка негодует.
Анна разместила плод совместного творчества с в своем Instagram. Модель предложила
своим подписчикам ответить на вопрос – как можно назвать такой стиль отношений?
"Пофигизм как он есть", – предложила свой вариант девушка.
"Жизненно", "Это называется, обычные
современные отношения, у меня так же", – написали пользователи. Некоторые
восприняли сюжет ролика серьезно и принялись утешать Анну – девушку уверяли,
что Арсений ее очень любит.
Певица Валерия не сразу одобрила отношения своего сына с
моделью Анной Шеридан. Рассказывали, что из-за этого Арсений даже ушел из дома.
Он заявил матери, что будет сам себя обеспечивать. Однако спустя некоторое
время Валерия помирилась с сыном и приняла его возлюбленную.
гордится своим . Арсений открыл авторский курс
обучения игре на фортепиано. Певица поддерживает своего наследника, пишет Teleprogramma.pro.