Сын Валерии сорвал покровы с семейной жизни, опубликовав видео в Instagram. Юмористический ролик рассказывает об отношениях Арсения Шульгина с его избранницей Анной Шеридан.

Сын Валерии сорвал покровы с семейной жизни, опубликоваввидео в Instagram.Юмористический ролик рассказывает об отношениях Арсения Шульгина с егоизбранницей Анной Шеридан.Забывчивость сыграла злую шутку с героем, которого представляет в видео . Как известно, этотнедостаток разрушает отношения. 20-летний Арсений и 24-летняя модель АннаШеридан играют в ролике двух влюбленных – парень все время забывает о просьбахизбранницы, а девушка негодует.Анна разместила плод совместного творчества с в своем Instagram. Модель предложиласвоим подписчикам ответить на вопрос – как можно назвать такой стиль отношений?"Пофигизм как он есть", – предложила свой вариант девушка."Жизненно", "Это называется, обычныесовременные отношения, у меня так же", – написали пользователи. Некоторыевосприняли сюжет ролика серьезно и принялись утешать Анну – девушку уверяли,что Арсений ее очень любит.Певица Валерия не сразу одобрила отношения своего сына смоделью Анной Шеридан. Рассказывали, что из-за этого Арсений даже ушел из дома.Он заявил матери, что будет сам себя обеспечивать. Однако спустя некотороевремя Валерия помирилась с сыном и приняла его возлюбленную.гордится своим . Арсений открыл авторский курсобучения игре на фортепиано. Певица поддерживает своего наследника, пишет Teleprogramma.pro.