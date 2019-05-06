У совершившего аварийную посадку в Шереметьеве самолёта Sukhoi Superjet-100 Аэрофлота во время приземления подломились стойки шасси, что и стало следствием пожара на борту. Его жертвами, по последним данным, стали 13 человек, 18 получили травмы.

У совершившего аварийную посадку в Шереметьеве самолёта Sukhoi Superjet-100 "Аэрофлота" во время приземления подломились стойки шасси, что и стало следствием пожара на борту. Его жертвами, по последним данным, стали 13 человек, 18 получили травмы.Очевидцы утверждают, что сидевшие в хвостовой части самолета люди фактически были заблокированы на своих местах, поскольку находившиеся впереди пассажиры активно доставали ручную кладь. На кадрах видно, как ряд пассажиров покидают салон по надувному трапу с чемоданами в руках, тогда как хвост самолета объят пламенем. Именно желание спасти свои вещи, как отмечают эксперты, могло стоить жизни людям, для которых проход между кресел оказался заблокирован, а задний аварийный выход был недоступен."Мы взлетели, и в самолет ударила молния. Борт развернулся, была жесткая посадка. Мы чуть сознание от страха не потеряли. Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик, и загорелся уже на земле", — рассказал "Комсомольской правде" житель Мурмашей Петр Егоров.По предварительной информации, всего севший на высокой скорости "Суперджет" сделал три прыжка по взлетно-посадочной полосе, и в последнем случае у него подломились стойки шасси, после чего загорелись двигатели.На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Пилоты и две стюардессы выжили, бортпроводник Максим Моисеев погиб, помогая людям покинуть задымленный салон.