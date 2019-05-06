В Сети появилось видео, на котором Алла Пугачева предстала без косметики, в скромной одежде. Примадонну сняли во время занятий с детьми.

В Сети появилось видео, на котором Алла Пугачева предстала без косметики, в скромной одежде. Примадонну сняли во время занятий с детьми.15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. В честь круглой даты Примадонна закатила грандиозный концерт в Кремле, а чуть позже – банкет в одном из столичных ресторанов, куда пригласила друзей и близких. До сих пор журналисты освещают это событие.К примеру, репортеры обнаружили в Сети поздравление Михаила Гребенщикова, бывшего "фабриканта" и сотрудника Школы талантов Аллы Пугачевой "Рецитал". На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он поздравил Примадонну с юбилеем. "С Днем Рождения @alla_orfey Здоровья вам ! Ваше пламя творчества всегда в моем сердце , творите вечно !) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – пожелал Примадонне Михаил Гребенщиков.Он опубликовал видео, на котором запечатлен один из уроков в "Рецитале". На записи видно, как Алла Пугачева, облаченная в черные леггинсы и тунику, показывает ребятам некоторые танцевальные движения. Примадонна, несмотря на возраст, резво двигается из стороны в сторону и даже ритмично трясет головой.Интересно, что в какой-то момент на видео появляется и сам Михаил Гребенщиков. Мужчина предстает на переднем плане с вытаращенными глазами.Материал дополняется