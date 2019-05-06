Звезда скандальных ток-шоу решила поделиться с подписчиками в Instagram своим опытом семейной жизни. Однако пост, который выложила 19-летняя Диана Шурыгина, вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

Звезда скандальных ток-шоурешила поделиться с подписчиками в Instagram своим опытом семейной жизни. Однако пост, который выложила 19-летняя ДианаШурыгина, вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.Девушка выложила фото с супругом, видеооператоромАндреем Шляниным. На снимке Диана Шурыгина предстала топлес. Однако грудь онане показала, повернувшись в фотокамере спиной.И все же фолловеры сочли кадрслишком откровенным. К тому же, многим пришлось не по душе написанное ДианойШурыгиной. "Брак, каки любые взаимоотношения, нужно всегда поддерживать и не пускатьна самотек. Над отношениями нужно работать!" — приводит подпись звезды ток-шоуМногиеподписчики выразили мнение, что Диана – не тот человек, который может учитьдругих семейным ценностям. "Что, опять оголилась? Так тебя и тянет за старое взяться", "Этофотка с пошлым намеком и милая надпись под ней)))", "Зря ты такие фотовыкладываешь – понятно, мужу хочется тобой похвастаться, но стоит думатьголовой – он тебя позорит", "Совет от молодушки, которая в браке год", -набросился народ на в соцсети.Напомним, известнаяскандалистка в конце 2017 года вышла замужза видеооператора Андрея Шлянина. Судя по всему, прожив в бракеполтора года, Шурыгина пришла к выводу, что самое время делитьсяс подписчиками опытом.