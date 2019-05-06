Звезда скандальных ток-шоу
решила поделиться с подписчиками в Instagram своим опытом семейной жизни. Однако пост, который выложила 19-летняя Диана
Шурыгина, вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.
Звезда скандальных ток-шоу
решила поделиться с подписчиками в Instagram своим опытом семейной жизни. Однако пост, который выложила 19-летняя Диана
Шурыгина, вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.
Девушка выложила фото с супругом, видеооператором
Андреем Шляниным. На снимке Диана Шурыгина предстала топлес. Однако грудь она
не показала, повернувшись в фотокамере спиной.
И все же фолловеры сочли кадр
слишком откровенным. К тому же, многим пришлось не по душе написанное Дианой
Шурыгиной. "Брак, как
и любые взаимоотношения, нужно всегда поддерживать и не пускать
на самотек. Над отношениями нужно работать!" — приводит подпись звезды ток-шоу
Многие
подписчики выразили мнение, что Диана – не тот человек, который может учить
других семейным ценностям. "Что, опять оголилась? Так тебя и тянет за старое взяться", "Это
фотка с пошлым намеком и милая надпись под ней)))", "Зря ты такие фото
выкладываешь – понятно, мужу хочется тобой похвастаться, но стоит думать
головой – он тебя позорит", "Совет от молодушки, которая в браке год", -
набросился народ на в соцсети.
Напомним, известная
скандалистка в конце 2017 года вышла замуж
за видеооператора Андрея Шлянина. Судя по всему, прожив в браке
полтора года, Шурыгина пришла к выводу, что самое время делиться
с подписчиками опытом.