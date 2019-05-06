Телеведущая
отдыхает в Турции. Регина Тодоренко поделилась подробностями с
курорта.
Телеведущая
отдыхает в Турции. Регина Тодоренко поделилась подробностями с
курорта.
В Stories
на своей странице в Instagram
знаменитость опубликовала забавный ролик, на котором дурачится с супругом в
провинции Антатья. Влад Топалов дразнит жену, говоря на английском языке.
"У меня муж болеет. Издевается, что я, типа, включаю
американский акцент", – неожиданное заявила Регина Тодоренко, объяснив
поведение супруга. Но, судя по кадрам, телезвезда вовсе не обиделась на
возлюбленного: они продолжили весело шутить друг над другом.
Напомним, проведать жену в отель Белека Влад Топалов
прибыл 4 мая. "А меня товарищ
приехал навестить). Устроили пляжную тусовку. Стараемся по максимуму отдохнуть",
– писала в своем микроблоге. В комментариях к посту подписчики пожелали
паре хорошего отдыха.
Напомним, что 3 мая Влад
Топалов рассказал поклонникам, что попал в серьезное ДТП в столице, когда ехал
после утренней службы в церкви. В него врезался автомобиль, которым управлял
водитель-пенсионер. "Протер мне весь правый бок, помял дверь. Машину
придется отдать в ремонт, который будет стоить прилично", – сообщил муж . По словам музыканта, мужчину подрезала
другая машина.