Телеведущая отдыхает в Турции. Регина Тодоренко поделилась подробностями с курорта.

Телеведущаяотдыхает в Турции. Регина Тодоренко поделилась подробностями скурорта.В Storiesна своей странице в Instagramзнаменитость опубликовала забавный ролик, на котором дурачится с супругом впровинции Антатья. Влад Топалов дразнит жену, говоря на английском языке."У меня муж болеет. Издевается, что я, типа, включаюамериканский акцент", – неожиданное заявила Регина Тодоренко, объяснивповедение супруга. Но, судя по кадрам, телезвезда вовсе не обиделась навозлюбленного: они продолжили весело шутить друг над другом.Напомним, проведать жену в отель Белека Влад Топаловприбыл 4 мая. "А меня товарищприехал навестить). Устроили пляжную тусовку. Стараемся по максимуму отдохнуть",– писала в своем микроблоге. В комментариях к посту подписчики пожелалипаре хорошего отдыха.Напомним, что 3 мая ВладТопалов рассказал поклонникам, что попал в серьезное ДТП в столице, когда ехалпосле утренней службы в церкви. В него врезался автомобиль, которым управлялводитель-пенсионер. "Протер мне весь правый бок, помял дверь. Машинупридется отдать в ремонт, который будет стоить прилично", – сообщил муж . По словам музыканта, мужчину подрезаладругая машина.