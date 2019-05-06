Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер предупредил избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что если тот пойдет на какую-либо значимую уступку России в вопросе урегулирования на Донбассе, все от него отвернутся.

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер предупредил избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что если тот пойдет на какую-либо значимую уступку России в вопросе урегулирования на Донбассе, все от него отвернутся. О программе по юго-востоку Зеленского еще раз спросили накануне перед Верховной радой. В ответе избранный президент посчитал возможным использовать слово креативно: "Готовимся. У нас есть несколько ходов, но мы должны быть креативными. Быстрыми. Разумными. Какие мы и есть — молодые. Поэтому готовим, а потом вам покажем".Можно предположить, что о Донбассе говорили в Раде, куда Зеленский приехал на встречу с руководителями фракций, которую сам же и назначил. Но дорогу сначала преградил шлагбаум. Потом выяснилось, что на встречу к Зеленскому не пришли Ляшко, Тимошенко, своих замов прислали руководители "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". Остальные выглядели угрюмо.- А что вы думаете про тех, кто не пришел на встречу? Их нет на территории Украины или они просто проигнорировали? —спросила Зеленского журналистка.- Честно говоря, мне все равно. Это же не об отношении ко мне говорит, а об уважении к народу Украины, который выбрал президента.Известно также, что судьбу Донбасса Зеленский обсуждал на встрече с главой Украинской православной церкви Митрополитом Онуфрием. Подробностей разговора нет.Свою встречу с Зеленским, причем якобы в самое ближайшее время, анонсировал и Порошенко. Но, во-первых, она до сих пор не состоялась. А во-вторых, судя по последним действиям, на мировую уходящий президент явно не собирается. Первым делом поехал во Львов — единственный регион, где выиграл выборы. И зачем-то незадолго до отставки уволил начальника личной охраны.Юрий Фёдоров, по некоторым данным, лично отвечал за безопасную передачу денег в администрации президента и слишком много знает, а мстить Порошенко и его людям желающих много.Олигарх Коломойский этого даже не скрывает — он уже пообещал едва ли не силой привезти из Лондона бывшую главу украинского нацбанка Гонтареву, чтобы вернуть себе национализированный "Приват-банк". А еще Коломойский напомнил всем: он ведь старался, чтоб Порошенко проиграл.