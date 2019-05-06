ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Гебре Алемайеха Земеденеха...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Гебре Алемайеха Земеденеха, 31.12.1963 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 28 июня 2017 года.Приметы: негроидной расы, на вид 50-55 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, волосы черные с проседью, глаза темные, нос прямой, губы толстые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29