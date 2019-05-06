ОМВД России по району Отрадное устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Раду Андрея...

ОМВД России по району Отрадное устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Раду Андрея, 04.10.2005 г.р., местонахождение которого неизвестно с 04.05.2019 года.Приметы: 164 см, на вид 15 лет, нормального телосложения, волосы темные.Одет: полосатая кофта, темные джинсы.Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, обладающим информацией о местонахождении несовершеннолетнего, звонить по телефонам: 8 (499) 204-00-82 , 8 (499) 204-00-72 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29