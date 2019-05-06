ОМВД России по району Отрадное устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Зарянича Никиты Вадимовича...

ОМВД России по району Отрадное устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Зарянича Никиты Вадимовича, 22.02.2004 г.р., местонахождение которого неизвестно с 04.05.2019 года.Приметы: на вид 176 см., 15 лет, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые.Одет: светлая футболка, синие джинсы.Сотрудники полиции УВД по СВАО обращаются ко всем гражданам, обладающим информацией о местонахождении несовершеннолетнего, звонить по телефонам: 8 (499) 204-00-82 , 8 (499) 204-00-72 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29