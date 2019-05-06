Спортсменка и артист устроили грандиозный день рождения своей дочери Софии. Ляйсан Утяшева и Павел Воля поздравили наследницу с четырехлетием.

Спортсменка и артист устроили грандиозный день рождениясвоей дочери Софии. Ляйсан Утяшева и Павел Воля поздравили наследницу счетырехлетием.В личном Instagram гимнастка опубликовала снимок с торжестваи внушительных размеров обращение. Ляйсан Утяшева посвятила дочери много теплыхслов.Спортсетка поведала, что сегодня, 6 мая, ее маленькая Софияпроснулась раньше всех и перемерила все платья, готовясь к мероприятию. А после, уже на празднике, ее наследница вволю наигралась с друзьями."Вы смеялись, веселились,прыгали, бросались мячами, кричали, запускали шарики в небо, катались с горокдруг на друге и миллион всего, чтобы уехать домой вспотевшими, как будто былипод дождем. Короче, у вас была сумасшедшая вечеринка!" – написалазвезда.Утяшева призналась, что долго не могла отвлечь дочку от игры. В итоге за весьвечер удалось сделать только один совместный снимок."Ты– такая умница. Ты ужетакая взрослая, такая смышленая и очень красивая. Ты – помощница. Ты столькознаешь, столько умеешь. А сколько еще у тебя впереди?!!! Мы тебя очень сильнолюбим. Будь здорова. Мы рядом. Как хорошо, что ты есть!" – обратилась ЛяйсанУтяшева к наследнице, которая как она надеется, когда-нибудь сама прочитает этоее сообщение в Сети.Напомним, спортсменка Ляйсан Утяшева и ее муж шоумен ПавелВоля воспитывают двоих детей. 14 мая 2013 года в Майами знаменитость родиласына Роберта, 6 мая 2015 родила дочь Софию.