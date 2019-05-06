Спортсменка и артист устроили грандиозный день рождения
своей дочери Софии. Ляйсан Утяшева и Павел Воля поздравили наследницу с
четырехлетием.
Спортсменка и артист устроили грандиозный день рождения
своей дочери Софии. Ляйсан Утяшева и Павел Воля поздравили наследницу с
четырехлетием.
В личном Instagram гимнастка опубликовала снимок с торжества
и внушительных размеров обращение. Ляйсан Утяшева посвятила дочери много теплых
слов.
Спортсетка поведала, что сегодня, 6 мая, ее маленькая София
проснулась раньше всех и перемерила все платья, готовясь к мероприятию. А после, уже на празднике, ее наследница вволю наигралась с друзьями.
"Вы смеялись, веселились,
прыгали, бросались мячами, кричали, запускали шарики в небо, катались с горок
друг на друге и миллион всего, чтобы уехать домой вспотевшими, как будто были
под дождем. Короче, у вас была сумасшедшая вечеринка!" – написала
звезда.
Утяшева призналась, что долго не могла отвлечь дочку от игры. В итоге за весь
вечер удалось сделать только один совместный снимок.
"Ты– такая умница. Ты уже
такая взрослая, такая смышленая и очень красивая. Ты – помощница. Ты столько
знаешь, столько умеешь. А сколько еще у тебя впереди?!!! Мы тебя очень сильно
любим. Будь здорова. Мы рядом. Как хорошо, что ты есть!" – обратилась Ляйсан
Утяшева к наследнице, которая как она надеется, когда-нибудь сама прочитает это
ее сообщение в Сети.
Напомним, спортсменка Ляйсан Утяшева и ее муж шоумен Павел
Воля воспитывают двоих детей. 14 мая 2013 года в Майами знаменитость родила
сына Роберта, 6 мая 2015 родила дочь Софию.