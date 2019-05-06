Полицейские поблагодарили ветерана за завоеванную Великую Победу и его труд на благо нашей Отчизны...

В преддверии Дня Победы помощник оперативного-дежурного дежурной части Отдела МВД России по Красносельскому району г. Москвы сержант полиции Анастасия Меркелова поздравила ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Василия Ананкина и вручила памятный подарок от сотрудников полиции.Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Василий Акимович рассказал о своей жизни, о тяжелых годах войны и послевоенном периоде.Его судьба была действительно непростая. Василий Акимович родился 8 июня 1921 года в деревни Глудки Новосельского района Орловской области.В 1941 году был призван в ряды Красной Армии. После окончания курсов механиков-водителей воевал на Брянском фронте в 1943-1945 гг. В 1943 году направлен в Харьковское 3-е танковое училище для подготовки кадров механиков-водителей танков.В 1945 году поступил на службу в органы внутренних дел. Прослужив 26 лет, ушёл в отставку с должности милиционера 98 отделения милиции Красносельского района г. Москвы в звании старшины.Василий Акимович награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией», нагрудным знаком «За отличную службу в МВД».Сержант полиции Анастасия Меркелова поблагодарила ветерана за завоеванную Великую Победу и его труд на благо нашей Отчизны.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60