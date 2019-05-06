Ребятам рассказали о военных подвигах земляков и вручили Георгиевские ленточки.

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники и ветераны Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» пригласили на экскурсию в музей истории Муромской полиции учеников младших классов местной школы.Экскурсию для ребят провел председатель Совета ветеранов майор милиции в отставке Валерий Жестков. Ветеран познакомил ребят с экспозициями музея, одна из которых была посвящена Дню Победы.Школьники узнали о героических подвигах советских воинов, о земляках, защищавших Родину от фашистов. Несмотря на юный возраст, ребята внимательно слушали рассказ и затаили дыхание, когда экскурсовод зачитывал письмо солдата, присланное матери с фронта.Память погибших солдат все присутствующие почтили минутой молчания.Затем всем участникам экскурсии сотрудники полиции прикрепили Георгиевские ленточки, пояснив, что это символ военной доблести и славы, с которым важно обращаться бережно.Прощаясь, ребята поблагодарили полицейских за интересную и познавательную экскурсию.