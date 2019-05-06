Еще до официального вступления в должность избранный президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с неожиданными проблемами. И чем дальше, тем больше трудностей возникает на пути актера, решившего стать большим политиком.

Еще до официального вступления в должность избранный президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с неожиданными проблемами. И чем дальше, тем больше трудностей возникает на пути актера, решившего стать большим политиком.Во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского поддержало абсолютное большинство украинских избирателей. Однако это не защитило политика от целого сонма проблем и препятствий.Многие эксперты прогнозировали, что у бывшего актера могут возникнуть проблемы с министрами, депутатами и другими политиками, пришедшими во власть при Петре Порошенко. Так и произошло. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что собирается подать в отставку после инаугурации Зеленского. Впрочем, свое решение он объяснил не желанием лишний раз осложнить жизнь новоизбранному главе государства, оставив его один на один с обезглавленным внешнеполитическим ведомством, а, наоборот, высокой политической культурой.Неожиданно активно стали обсуждать в СМИ и историю с квартирой семьи политика в Крыму, словно тщательно подготовленный к выборам компромат не успели вовремя выпустить в свет и поэтому решили обнародовать его уже после избрания Владимира Зеленского. Элитные апартаменты жены юмориста, которые обошлись ей в 163 тысячи долларов, пока пустуют. Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс пригласил избранного президента Украины в гости на российский полуостров, однако он пока с ответом не спешит.Одолеваемый давлением старой политической элиты с одной стороны и издевками и смешками – с другой, Зеленский, не в пример своему предшественнику, не может рассчитывать даже на поддержку со стороны США. Американские аналитики относятся к его фигуре настороженно, свидетельствует аналитическая записка исследовательской службы при конгрессе США. В ней говорится, что у Владимира Зеленского отсутствует какой-либо опыт внешнеполитической деятельности.Впрочем, самый большие опасения американских экспертов связаны с потенциальной возможностью избранного президента Украины пойти на компромисс с Россией. Плодотворных переговоров между Москвой и Киевом Вашингтон, судя по всему, постарается не допустить любой ценой.Можно было бы предположить, что поддержанный 75% голосов избирателей Владимир Зеленский пользуется надежной поддержкой украинцев, однако и тут избранного президента неожиданно настигли проблемы. Существует крайне активная группа противников политика. Причем своими выступлениями в Сети, громкими заявлениями и угрозами они создают полное ощущение, что Зеленский и вовсе пользуется нулевой поддержкой на Украине.Ярким примером послужили комментарии под заявлением Владимира Зеленского о жертвах катастрофы в московском аэропорту Шереметьево. Часть пользователей Сети подержали миролюбивые слова избранного президента Украины, однако многие сочли, что ему не хватило смелости, чтобы прямо выразить свои соболезнования. А вот радикально настроенным комментаторам и такого упоминания хватило, чтобы жестко раскритиковать политика за "предательство" страны и "любовь к России".Таким образом, в начале своей работы на посту президента Украины Владимир Зеленский оказался словно в кольце врагов. Нет ни одной стороны, на которую он мог бы надежно опереться и, тем более, использовать в качестве рычага давления при проведении собственной политики. В похожую ловушку после избрания попал президент США Дональд Трамп.Вместо выполнения предвыборных обещаний большую часть времени он был вынужден доказывать, что не является "агентом Кремля", а значит – проводить агрессивную политику, зачастую идущую в разрез с экономическими интересами собственной страны. Возможно, что и Владимиру Зеленскому придется пройти тот же путь и вместо того, чтобы дипломатическими методами погасить конфликт в Донбассе и восстановить экономику Украины, еще сильнее разжигать войну и окончательно уничтожить все возможности для нормальной жизни простых людей.