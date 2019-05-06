Семьи погибших в результате ЧП с самолетом в Шереметьево пассажиров-жителей Мурманской области получат по 1 миллиону рублей, доставленные в больницы пострадавшие – по 500 тысяч рублей.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что семьи погибших в результате ЧП с самолетом в Шереметьево пассажиров-жителей Мурманской области получат по 1 миллиону рублей, доставленные в больницы пострадавшие – по 500 тысяч рублей.Чибис выразил глубокие соболезнования близким и родным погибших, передает "Россия 24".Он также рассказал, что в мурманском аэропорту с родственниками погибших и пострадавших работают психологи. Родственники пассажиров находятся в отдельном помещении, к ним не пускают представителей журналистов.На сайте правительства Мурманской области сообщается, что решением врио губернатора региона Андрея Чибиса 6, 7 и 8 мая объявлены днями траура в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево. В эти дни будут отменены все развлекательные мероприятия, приспущены символы государственной власти.Тем временем жители Мурманска в память о погибших несут в аэропорт свечи, цветы и игрушки.В воскресенье 5 мая в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 78 человек. По последним данным, выжили 37 человек, 41 человек погиб.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").