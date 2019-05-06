Бортпроводница рейса Москва – Мурманск Татьяна Касаткина рассказала о ЧП. Названа и одна из версий трагедии с самолетом Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево.

Бортпроводница рейса Москва –Мурманск Татьяна Касаткина рассказала о ЧП. Названа и одна из версий трагедии с самолетом SukhoiSuperjet в аэропорту Шереметьево.По имеющимся данным, лайнер недалеко отМосквы поразила молния, из-за чего на борту начались технические неполадки. Вышлаиз строя электроника, пропала связь с диспетчером. Экипаж принял решение вернутьсяв аэропорт Шереметьево.От удара и трения хвост самолетане оторвался, а вспыхнул. Одна из стюардесс поделилась страшными подробностямитрагедии с рейсом Москва – Мурманск.По словам ТатьяныКасаткиной, когда лайнер остановился, сразу же началась эвакуация. На борту началасьпаника. "Все орали, что мы горим… Я уже никого не видела... Я выталкивала ногойдверь и толкала пассажиров. Чтобы они не задерживались на эвакуации. Прямокаждого за воротник", – цитирует бортпроводницу сайт"Девочки находились рядом. Ипомогали нам выбираться на трап из помещения, заполненного газом... Там былотемно и невыносимо жарко", – рассказал через несколько часов после трагедии впассажир Дмитрий Хлебников. Незадолго до посадкисамолета он заметил вспышку, чтопозволяет рассматривать версию с молнией как одну из основных.В свою очередь командир Sukhoy SuperJet Денис Евдокимов утверждает,что самолет, который он экстренно посадил в аэропорту Шереметьево послепопадания молнии, загорелся уже после посадки. При этом у него практическиотсутствовала связь с диспетчерами, передает . Известно, что экипаж организовал эвакуацию пассажиров в рекордные 55 секунд, но большеполовины находившихся на борту людей погибли – 41 человек.