Бортпроводница рейса Москва –
Мурманск Татьяна Касаткина рассказала о ЧП. Названа и одна из версий трагедии с самолетом Sukhoi
Superjet в аэропорту Шереметьево.
Бортпроводница рейса Москва –
Мурманск Татьяна Касаткина рассказала о ЧП. Названа и одна из версий трагедии с самолетом Sukhoi
Superjet в аэропорту Шереметьево.
По имеющимся данным, лайнер недалеко от
Москвы поразила молния, из-за чего на борту начались технические неполадки. Вышла
из строя электроника, пропала связь с диспетчером. Экипаж принял решение вернуться
в аэропорт Шереметьево.
От удара и трения хвост самолета
не оторвался, а вспыхнул. Одна из стюардесс поделилась страшными подробностями
трагедии с рейсом Москва – Мурманск.
По словам Татьяны
Касаткиной, когда лайнер остановился, сразу же началась эвакуация. На борту началась
паника. "Все орали, что мы горим… Я уже никого не видела... Я выталкивала ногой
дверь и толкала пассажиров. Чтобы они не задерживались на эвакуации. Прямо
каждого за воротник", – цитирует бортпроводницу сайт
"Девочки находились рядом. И
помогали нам выбираться на трап из помещения, заполненного газом... Там было
темно и невыносимо жарко", – рассказал через несколько часов после трагедии в
пассажир Дмитрий Хлебников. Незадолго до посадки
самолета он заметил вспышку, что
позволяет рассматривать версию с молнией как одну из основных.
В свою очередь командир Sukhoy SuperJet Денис Евдокимов утверждает,
что самолет, который он экстренно посадил в аэропорту Шереметьево после
попадания молнии, загорелся уже после посадки. При этом у него практически
отсутствовала связь с диспетчерами, передает . Известно, что экипаж организовал эвакуацию пассажиров в рекордные 55 секунд, но больше
половины находившихся на борту людей погибли – 41 человек.