Злоумышленник позвонил пенсионерке, представился родственником и сообщил, что попал в беду и ему срочно нужна крупная сумма денег...

«Полицейские Южного округа столицы задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по району Царицыно с заявлением обратилась 78-летняя женщина. По словам потерпевшей, к ней на городской телефон позвонил незнакомец и представился ее родственником. Мужчина сообщил, что попал в беду и для решения проблемы ему нужна крупная сумма денег. Доверчивая пенсионерка сняла со счета денежные средства и передала их приехавшему к ее дому малознакомому мужчине. Ущерб превысил 1 миллион рублей.Позднее заявительница связалась со своим родственником. Узнав, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на Кантемировской улице сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали подозреваемого. Похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22