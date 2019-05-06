По словам пенсионера, он уезжал на дачу на неделю, а вернувшись домой, обнаружил, что замок входной двери взломан, из квартиры похищен телевизор и личные вещи...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нижегородскому району обратился задержали 42-летнего москвича по подозрению в краже из квартиры пенсионера.В дежурную часть ОМВД России по Нижегородскому району обратился 79-летний житель столицы с заявлением о краже из квартиры, расположенной на Нижегородской улице. По словам пенсионера, он уезжал на дачу на неделю, а вернувшись домой, обнаружил, что замок входной двери взломан, из квартиры похищен телевизор и личные вещи. Общий ущерб составил 16 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний житель соседнего дома. Установлено, что вынести вещи злоумышленнику помогали приятели, которых он убедил в том, что квартира, в которую он проник, принадлежит ему. В ходе осмотра по месту проживания подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное.По данному факту следователем ОМВД России по Нижегородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18