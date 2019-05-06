Полицейские заметили, как тот повредил замок входной двери автомобиля ««Хендай Солярис» и пытался проникнуть в салон, чтобы похитить иномарку...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали подозреваемого в попытке кражи автомобиля.Полицейские в ходе патрулирования вверенной территории на Варшавском шоссе обратили внимание на подозрительного мужчину. Они заметили, как тот повредил замок входной двери автомобиля ««Хендай Солярис» и пытался проникнуть в салон, чтобы похитить иномарку. Злоумышленник, заметив сотрудников полиции, попытался убежать, но был задержан. Подозреваемым оказался ранее судимый 36-летний приезжий. Материальный ущерб мог бы составить 860 тысяч рублей.По данному факту следствием районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22