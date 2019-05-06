Этой награды ветеранов удостоили за большой вклад в гражданское и патриотическое воспитание молодежи

Этой награды ветеранов удостоили за большой вклад в гражданское и патриотическое воспитание молодежиГлава 33-го региона Владимир Сипягин подписал указ о награждении медалью «За заслуги перед Владимирской областью» ветеранов Великой Отечественной войны.Их получили Пайкова Вера Степановна из Вязниковского района, Рыжов Анатолий Федорович из Александровского района и Ямщиков Михаил Георгиевич из Гусь-Хрустального района.Этой награды ветеранов удостоили за большой вклад в гражданское и патриотическое воспитание молодежи Владимирской области и в связи с 74-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.