По предварительной информации, у него был сердечный приступ

По предварительной информации, у него был сердечный приступ38-летний житель Владимирской области скончался во время забега на Казанском марафоне, сообщает пресс-служба минспорта РТ.5-го мая Артем Петров, который пробежал дистанцию 21,1 км, внезапно почувствовал себя плохо. Дежурившие на месте врачи оказали мужчине помощь и доставили в ближайшую больницу, однако спасти марафонца не удалось. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа.Наши казанские сообщили, что Артем регистрировался для участия в марафоне и предоставил справку о том, что состояние его здоровья в норме.По факту смерти спортсмена СледКом проводит доследственную проверку.