Анастасия Хомячкова участвовала в категории «А»

Анастасия Хомячкова участвовала в категории «А»Турнир проходил во Владивостоке с 26-го по 29-е апреля 2019 года. Анастасия Хомячкова, выступавшая в весовой категории «до 72 кг», завоевала «золото», одержав 3 победы над соперницами.Минувший турнир был подготовительным этапом сборной команды России к чемпионату мира по самбо, который будет проходить осенью 2019 года в Сеуле.В соревнованиях участвовало около 180 спортсменов из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Монголии, Узбекистана и Южной Кореи. Мужчины и женщины выступали в 9-ти весовых категориях.