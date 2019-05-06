7-го мая - с 20:00 до 22:00, а 9-го мая - с 9:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00

7-го мая - с 20:00 до 22:00, а 9-го мая - с 9:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00Во время празднования Дня Победы во Владимире перекроют дороги сразу в нескольких местах. Городская мэрия сообщает, что проехать нельзя будет:7-го мая - с 20:00 до 22:00 по проспекту Ленина от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Автомобилистам предлагают пути объезда по федеральной трассе М-7, улицам Разина, Мира, Белякова и Горького;А 9-го мая движение ограничат с 09:00 до 13:00 по проспекту Ленина до Студёной горы. Объехать можно будет по федеральной трассе М-7, улицам Разина, Горького, Мира, Белякова, Дзержинского, Гражданской и Красноармейской.В тот же день с 9:45 до 11:15 перекрыт будет участок от Усти-на-Лабе до Большой Нижегородской. И вечером 9-го мая с 21:00 до 23:00 по проспекту Ленина от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана.