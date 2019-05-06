Он получил множественные осколочные ранения

Он получил множественные осколочные раненияРегиональный СледКом проводит доследственную проверку по факту смерти 58-летнего жителя Судогодского района.Днем 29 апреля в посёлке Тюрмеровка мужчина находился на своём приусадебном участке, где стояла 200-литровая металлическая бочка из-под ГСМ. Приспосабливая эту ёмкость для хозяйственных нужд, он начал распиливать верхнюю часть бочки с помощью болгарки.По предварительной версии следователей, в момент среза выскочила искра, при совмещении с металлической мелкой стружкой и парами ГСМ, раздался хлопок, а затем началось локальное возгорание.Мужчина получил множественные осколочные ранения, которые оказались не совместимыми с жизнью.Расследование обстоятельств продолжается.