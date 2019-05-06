Он получил множественные осколочные ранения
Он получил множественные осколочные ранения
Региональный СледКом проводит доследственную проверку по факту смерти 58-летнего жителя Судогодского района.
Днем 29 апреля в посёлке Тюрмеровка мужчина находился на своём приусадебном участке, где стояла 200-литровая металлическая бочка из-под ГСМ. Приспосабливая эту ёмкость для хозяйственных нужд, он начал распиливать верхнюю часть бочки с помощью болгарки.
По предварительной версии следователей, в момент среза выскочила искра, при совмещении с металлической мелкой стружкой и парами ГСМ, раздался хлопок, а затем началось локальное возгорание.
Мужчина получил множественные осколочные ранения, которые оказались не совместимыми с жизнью.
Расследование обстоятельств продолжается.