По предварительной оценке, розничная стоимость изъятого превышает 8 млн. рублей.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Муромский» в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт незаконного хранения немаркированной алкогольной продукции.Из гаражей и складских помещений, арендованных 31-летними местными жителями на территории Муромского и Меленковского районов, полицейские изъяли 40 000 бутылок водки, более 800 бутылок коньяка и 8500 литров спирта, не имеющих маркировки акцизными марками.По предварительной оценке, розничная стоимость изъятого превышает 8 000 000 рублей.Полицейские установили, что двое местных жителей приобрели продукцию без акцизов на территории соседнего региона, затем осуществили её розлив с целью последующей реализации розничным заказчикам.29 апреля текущего года следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Расследование уголовного дела продолжается.