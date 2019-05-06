Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пострадавшим при пожаре на борту пассажирского лайнера в Шереметьево. Следственный комитет сообщил о более 40 погибших.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пострадавшим при пожаре на борту пассажирского лайнера в Шереметьево. Следственный комитет сообщил о более 40 погибших."Выражаю глубокие соболезнования семьямпассажиров и членов экипажа, погибших при возгорании самолета Sukhoi Superjet100, который совершил аварийную посадку в Шереметьево", – сказалВолодин.Председатель нижней палаты пожелалпострадавшим скорейшего выздоровления.Накануне в столичном аэропорту Шереметьевопотерпел крушение пассажирский лайнер, на борту находились 78 человек, включаяпятерых членов экипажа. Самолет выполнят рейс из Москвы в Мурманск.Сообщается, что через 10 минут послевзлета в лайнер попала молния. После этого начались неполадки с оборудованием -пилоты приняли решение возвращаться в аэропорт. При жесткой посадке произошловозгорание топливных баков.Изначально сообщалось об одном погибшем,позже эта цифра возросла до 13. К полуночи Следственный комитет объявил о 41погибшем. Шесть пострадавших были доставлены в московские клиники.По факту крушения возбуждено уголовноедело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушноготранспорта. В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.