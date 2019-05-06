Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пострадавшим при пожаре на борту пассажирского лайнера в Шереметьево. Следственный комитет сообщил о более 40 погибших.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пострадавшим при пожаре на борту пассажирского лайнера в Шереметьево. Следственный комитет сообщил о более 40 погибших.
"Выражаю глубокие соболезнования семьям
пассажиров и членов экипажа, погибших при возгорании самолета Sukhoi Superjet
100, который совершил аварийную посадку в Шереметьево", – сказал
Володин.
Председатель нижней палаты пожелал
пострадавшим скорейшего выздоровления.
Накануне в столичном аэропорту Шереметьево
потерпел крушение пассажирский лайнер, на борту находились 78 человек, включая
пятерых членов экипажа. Самолет выполнят рейс из Москвы в Мурманск.
Сообщается, что через 10 минут после
взлета в лайнер попала молния. После этого начались неполадки с оборудованием -
пилоты приняли решение возвращаться в аэропорт. При жесткой посадке произошло
возгорание топливных баков.
Изначально сообщалось об одном погибшем,
позже эта цифра возросла до 13. К полуночи Следственный комитет объявил о 41
погибшем. Шесть пострадавших были доставлены в московские клиники.
По факту крушения возбуждено уголовное
дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного
транспорта. В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.