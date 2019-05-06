Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал обращение Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) в нижнюю палату с просьбой предоставить коллекторам доступ к Единой системе идентификации и аутентификации. Законодатель выступил против такой инициативы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал обращение "Национальной ассоциации коллекторских агентств" (НАПКА) в нижнюю палату с просьбой предоставить коллекторам доступ к Единой системе идентификации и аутентификации. Законодатель выступил против такой инициативы.
По словам Володина, это нарушает права граждан на защиту их
персональных данных. Он подчеркнул, что работающие с банками коллекторские
агентства и без того получают нужную информацию о должнике – сумму
задолженности, контакты, договор.
"Предоставление коллекторам доступа к Единой системе
идентификации и аутентификации нарушит права граждан в сфере защиты их
персональных данных", – подчеркнул председатель нижней палаты.
Для решения сложных ситуаций, связанных с долгами,
существует суд, сказал Володин. Спикер Госдумы выступил против выбивания
долгов,. Права заемщиков должны быть защищены, подчеркнул он.
"Деятельность коллекторов
должна быть в строго правовом поле, а долговые обязательства должны
взыскиваться исключительно в цивилизованных рамках, – заключил Володин.
Напомним, ранее Госдума в первом чтении
законопроект, защищающий жилье граждан от мошенничества в сфере
микрокредитования. Документ предусматривает запрет для подобных организаций
выдавать займы под залог недвижимости.
Принятие нормативно-правового акта позволит покончить с так
называемым жилищным рейдерством, уверен Вячеслав Володин. "Недопустимо,
когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью
микрокредита", – подчеркнул спикер Госдумы.