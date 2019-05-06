Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал обращение Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) в нижнюю палату с просьбой предоставить коллекторам доступ к Единой системе идентификации и аутентификации. Законодатель выступил против такой инициативы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал обращение "Национальной ассоциации коллекторских агентств" (НАПКА) в нижнюю палату с просьбой предоставить коллекторам доступ к Единой системе идентификации и аутентификации. Законодатель выступил против такой инициативы.По словам Володина, это нарушает права граждан на защиту ихперсональных данных. Он подчеркнул, что работающие с банками коллекторскиеагентства и без того получают нужную информацию о должнике – суммузадолженности, контакты, договор."Предоставление коллекторам доступа к Единой системеидентификации и аутентификации нарушит права граждан в сфере защиты ихперсональных данных", – подчеркнул председатель нижней палаты.Для решения сложных ситуаций, связанных с долгами,существует суд, сказал Володин. Спикер Госдумы выступил против выбиваниядолгов,. Права заемщиков должны быть защищены, подчеркнул он."Деятельность коллекторовдолжна быть в строго правовом поле, а долговые обязательства должнывзыскиваться исключительно в цивилизованных рамках, – заключил Володин.Напомним, ранее Госдума в первом чтениизаконопроект, защищающий жилье граждан от мошенничества в сферемикрокредитования. Документ предусматривает запрет для подобных организацийвыдавать займы под залог недвижимости.Принятие нормативно-правового акта позволит покончить с такназываемым жилищным рейдерством, уверен Вячеслав Володин. "Недопустимо,когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостьюмикрокредита", – подчеркнул спикер Госдумы.