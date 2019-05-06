Россия снова стала сверхдержавой, и Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу, утверждает немецкий журналист Михаэль Штюрмер в своей статье, опубликованной в газете Die Welt.

Россия снова стала сверхдержавой, и Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу, утверждает немецкий журналист Михаэль Штюрмер в своей статье, опубликованной в газете Die Welt."Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов", — пишет Штюрмер.Он также называет РФ "огромной евразийской империей, с широкой сферой интересов", "оплотом православия" и даже "Третьим Римом".Журналист указывает, что у стран Запада была реальная возможность выстроить с Россией доверительные отношения после распада Советского Союза, однако они этой возможностью не воспользовались. Нынешние же отношения он назвал новой холодной войной, в которой борьба будет идти "не на жизнь, а на смерть".Кроме того, в статье отмечается, что в меняющемся мире растет количество глобальных угроз, в частности гибридные и кибервойны. Справиться с ними, по мнению Штюрмера, можно только сообща, равно как и выжить в условиях холодной войны.Президента РФ Владимира Путина германский журналист сравнивает "с государем", глядя на которого русские "забывают на мгновение о последствиях крушений последнего столетия".В марте генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай назвал Россию энергетической сверхдержавой, которая будет оставаться таковой вне зависимости от вектора развития мировой энергетики.