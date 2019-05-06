Состоялся первым матч 1/6 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором Химки принимали Астану из Нур-Султана. Хозяева площадки одержали победу со счетом 82:59.

Состоялся первым матч 1/6 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором "Химки" принимали "Астану" из Нур-Султана. Хозяева площадки одержали победу со счетом 82:59.Химчане уверено контролировали ход встречи, о чем и говори счет партий – 24:17, 15:17, 22:13, 21:12. Самым результативным в рядах победителей стал Алексей Швед, набравший 27 очков. Счет в серии стал 1:0. Следующая встреча также пройдет на площадке "Химок".Перед началом встречи Алексей Швед получил приз результативному игроку регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Алексей набрал 342 очка в 15 матчах (в среднем — 22,80). Швед второй год подряд стал лучшим снайпером турнира.