За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 1 человек погиб и 56 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 9 детей.Зарегистрировано четыре ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 330 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 131 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.Ковровский районПо предварительной информации, 29.04.2019 г. в 09:05 в г. Ковров на улице Муромская водитель автомобиля «Фиат – Альбеа», 1987 г.р., допустил наезд на пешехода 2006 г.р., который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. Водитель с места ДТП скрылся, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками полиции. В результате ДТП пешеход с диагнозом: сотрясение головного мозга, травмы спины, перелом малоберцовой кости, ссадины поясничной области госпитализирован.Суздальский районПо предварительной информации, 30.04.2019 г. в 17:50 в п. Боголюбово на улице Ленина водитель автомобиля «Газ – 3110», 1965 г.р., двигаясь в сторону г. Владимир, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хонда – Аирвейв» под управлением водителя 1991 г.р. и автобусом «Мерседес – Бенц» под управлением водителя 1961 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Газ – 3110» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей таза, перелом левого бедра, открытый перелом левой голени, закрытый перелом левой лучевой кости, тупая травма живота, травматический шок – госпитализирован.Судогодский районПо предварительной информации, 01.05.2019 г. в 15:00 на 71 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» водитель автомобиля «Мицубиси – Аутлендер» 1965 г.р., двигаясь в сторону г. Владимир, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси – Аутлендер» под управлением водителя 1986 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиси – Аутлендер», 1986 г.р., от полученных телесных повреждений скончался; пассажир указанного автомобиля, 1986 г.р., с диагнозом: перелом ребра, ушиб грудной клетки, множественные ссадины – госпитализирован; пассажир автомобиля «Мицубиси – Аутлендер», 1999 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, закрытый перелом левой голени, ушибленная рана переносицы – госпитализирован; пассажир автомобиля «Митсубиси – Аутлендер», 1996 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы, закрытый перелом левой голени – госпитализирован.Кольчугинский районПо предварительной информации, 02.05.2019 г. в 12:40 на 64 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» водитель автомобиля «Ваз – 2110», 1978 г.р., двигаясь со стороны г. Владимира в сторону г. Александров, не справился с управлением, допустил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля «Ваз – 2110, 1957 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, ушиб правого тазобедренного сустава – амбулаторно; водитель автомобиля «Ваз – 2110» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, рваная рана правой кисти направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 03.05.2019 г. в 15:50 в г. Ковров на улице Строителей водитель автомобиля «Рено – Меган», 1972 г.р., допустил наезд на велосипедиста2006 г.р., который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП велосипедист с диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытый перелом левой голени госпитализирован.Юрьев – Польский районПо предварительной информации, 04.05.2019 г. в 18:30 на 17 км автодороги «Юрьев-Польский – Горки» водитель автомобиля «Ваз – 21043», 1961 г.р., допустил наезд кучу щебня, расположенную на проезжей части дороги, после чего совершил наезд на стоящий у края проезжей части дороги автомобиль «Шевроле – Нива» под управлением водителя 1965 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз – 2104» с диагнозом: переломы ребер направлен на амбулаторное лечение; пассажир «Ваз – 2104», 1993 г.р., с диагнозом: закрытый перелом правой лучевой кости без смещения направлен на амбулаторное лечение; пассажир автомобиля «Ваз – 2104», 1963 г.р., с диагнозом: повреждение связок левого тазобедренного сустава – госпитализирован.город ВладимирПо предварительной информации, 05.05.2019 г. в 21:15 на 6 км автодороги М–7 «Волга» в г. Владимир на улице Ноябрьская водитель автомобиля «Ваз – 21041», 1962 г.р., на регулируемом перекрестке при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Киа – Спектра» под управлением водителя 1989 г.р., который двигался во встречном прямом направлении в сторону г. Москва. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз – 21041» с диагнозом: ушиб грудной клетки направлен на амбулаторное лечение.