Певица Ани Лорак дала откровенное интервью. Артистка ответила на самые провокационные вопросы.

Певица Ани Лорак дала откровенное интервью. Артистка ответила на самые провокационные вопросы.Мало кто знает, что признанная дива отечественной сцены – Ани Лорак – умеет хорошо готовить. "Те, кто пробовал мои угощения (будь это салат, борщ или мясо), всегда просили добавку. А что может быть лучшим доказательством качества и вкуса еды, чем просьба "А можно мне еще?" – рассказала популярная исполнительница. При этом она призналась, что готова всю жизнь есть жареную картошкуАни Лорак считает себя добрым человеком и ни о чем, происшедшем в ее жизни, не жалеет. Однако она умеет признавать свои ошибки. "Мне несложно извиниться, если я неправа. Более того: если я права, все равно могу попросить прощения. Человеколюбие во мне побеждает желание доказать свою правоту", – объяснила певица.Артистка вспомнила фразу: "Прощение – это путь к любви". "Только ты выбираешь, каким путем двигаться – к любви или к разрушению. И этот выбор определяет тебя. Я иду по пути любви: она имеет для меня большую ценность, чем правота", – цитирует Ани Лорак .Несмотря на бешеную работоспособность, исполнительница призналась, что ленива. "Мне всегда хочется большего, съесть чего-нибудь лишнего, понежиться в постели подольше, но когда я попадаю в это состояние релакса, то совершенно не могу расслабиться. Просто не умею. Мне кажется, что именно в эту минуту я что-то упускаю, теряю", – пожаловалась певица.Ани Лорак убеждена, что для счастья не нужно ничего особенного. "У нас уже есть все то, что необходимо. Подумайте: вот вы сидите в теплом доме, вам на голову ничего не капает, вы живы, здоровы, видите без очков, ходите на своих ногах. Сколько я уже назвала поводов, чтобы быть счастливым? Представьте, что есть люди, у которых нет и малой доли этого. Это ли не повод благодарить этот день, саму жизнь?" – задала риторический вопрос Ани Лорак.