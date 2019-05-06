Звезда телестройки вернулась с гастролей. Участник шоу Дом-2 разжился кругленькой суммой, которую собирается пустить на развитие собственной карьеры. Помогать наследнику он не планирует.

Звезда телестройки вернулась с гастролей. Участник шоу "Дом-2"разжился кругленькой суммой, которую собирается пустить на развитие собственнойкарьеры. Помогать наследнику он не планирует.Мужчина признался, что, выступая в Ростове-на-Дону,заработал три миллиона рублей. Звезда шоу "Дом-2" мечтает о карьере известного шансонье,поэтому на эти деньги запишет альбом."На хлеб с маслом заработал.Хотел развлечься, а сейчас надо работать в студии и писать новые песни", -заявил участник шоу "Дом-2".Следом Яббаров посетовал насвое бедственное материальное положение. По словам мужчины, он по уши в долгах,которые приходится отдавать. "Серьезно, я второй месяц без денег живу!" -жаловался Илья.Отметим, что егоэкс-возлюбленная Алена Рапунцель ждет от участника шоу "Дом-2" материальной поддержки.Девушка одна воспитывает их общего сына Богдана.В ситуацию вмешался крестныйотец малыша Леша Купин. Он попытался выяснить у Ильи, почему тот не готовпомогать наследнику финансово. Однако Яббаров на эту тему говорить не захотел ипросто вышел из комнаты."Был разговор, что послегастролей в Ростове Илья развеется, а по приезде поможет сыну финансово. Однакосейчас он хочет вложиться в песни, в альбом, а для сына денег нет", – поделилсяКупин из .Судя по всему, участникготов отнять деньги у своего наследника ради призрачной надежды стать звездой шансона. Об этом сообщает Dom2Life.ru.