Звезда телестройки вернулась с гастролей. Участник шоу Дом-2
разжился кругленькой суммой, которую собирается пустить на развитие собственной
карьеры. Помогать наследнику он не планирует.
Звезда телестройки вернулась с гастролей. Участник шоу "Дом-2"
разжился кругленькой суммой, которую собирается пустить на развитие собственной
карьеры. Помогать наследнику он не планирует.
Мужчина признался, что, выступая в Ростове-на-Дону,
заработал три миллиона рублей. Звезда шоу "Дом-2" мечтает о карьере известного шансонье,
поэтому на эти деньги запишет альбом.
"На хлеб с маслом заработал.
Хотел развлечься, а сейчас надо работать в студии и писать новые песни", -
заявил участник шоу "Дом-2".
Следом Яббаров посетовал на
свое бедственное материальное положение. По словам мужчины, он по уши в долгах,
которые приходится отдавать. "Серьезно, я второй месяц без денег живу!" -
жаловался Илья.
Отметим, что его
экс-возлюбленная Алена Рапунцель ждет от участника шоу "Дом-2" материальной поддержки.
Девушка одна воспитывает их общего сына Богдана.
В ситуацию вмешался крестный
отец малыша Леша Купин. Он попытался выяснить у Ильи, почему тот не готов
помогать наследнику финансово. Однако Яббаров на эту тему говорить не захотел и
просто вышел из комнаты.
"Был разговор, что после
гастролей в Ростове Илья развеется, а по приезде поможет сыну финансово. Однако
сейчас он хочет вложиться в песни, в альбом, а для сына денег нет", – поделился
Купин из .
Судя по всему, участник
готов отнять деньги у своего наследника ради призрачной надежды стать звездой шансона. Об этом сообщает Dom2Life.ru.