Наиболее значимый пожар случился на складе пиломатериалов

Наиболее значимый пожар случился на складе пиломатериаловВ пресс-службе регионального МЧС рассказали о происшествиях за минувшие выходные.С 1-го по 5-е мая спасатели Владимирской области тушили 157 техногенных пожаров. На пожаре пострадал один человек, никто не погиб. Из 157 пожаров – 44 выезда на загорания сухой травы, 78 выездов на горящий мусор и 35 – на техногенные пожары. Наиболее значимый пожар за выходные дни произошёл на складе пиломатериалов на площади 2 тысячи квадратных метров. Причину пожара устанавливают.Авиаразведку силами Авиалесоохраны проводили 2 раза, благодаря чему обнаружили 9 палов сухостоя.На контроле ГУ МЧС России по Владимирской области находилось нарушение энергоснабжения в 13-ти населённых пунктах Гороховецкого района. Энергоснабжение восстановили в полном объеме и в короткие сроки.