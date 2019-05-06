Во время Киевского еврейского форума глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин объявил журналистам о том, что после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского он подаст в отставку. Подобного шага требует политическая культура, уверен он.

Во время Киевского еврейского форума глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин объявил журналистам о том, что после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского он подаст в отставку. Подобного шага требует политическая культура, уверен он.Сразу после того, как стало известно о победе комика Владимира Зеленского на втором туре выборов президента Украины, аналитики определили главный вопрос, от которого будет зависеть дальнейшая судьба актера в качестве политика. Речь идет о способности избранного лидера страны договариваться с другими политиками – главами министерств, депутатами, представителями власти на местах.Многие полагали, что на этом этапе у Зеленского могут возникнуть проблемы. Кажется, их опасения начали находить подтверждения. В частности, стало известно о запланированном демарше министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Судя по всему, после инаугурации новому президенту придется довольствоваться фактически обезглавленным внешнеполитическим ведомством."Увольнять меня никто не собирается. Я хочу сам уйти", – цитирует Павла Климкина издание "Правда.Ру". Впрочем, сам дипломат объясняет свое решение не попыткой осложнить работу Владимиру Зеленскому, а, наоборот, заботой о высокой политической культуре. "Новый президент имеет право выбирать людей, с которыми ему будет удобно вести внешнеполитические дела", – заметил он.При этом Владимир Зеленский может как принять отставку Павла Климкина, так и оставить его работать на прежней должности. Однако эксперты считают, что глава МИД Украины – первый кандидат на выбывание, что его, впрочем, не расстраивает. "Я уже говорил, что у меня есть свои планы, в том числе политические планы. Это соответствует и моим планам", – цитирует издание "УНИАН" дипломата.Напомним, Павел Климкин запомнился людям благодаря своему особенному стилю. Кадры главы Министерства иностранных дел в чрезмерно больших и подвернутых джинсах, а также то в слишком большом, то в буквально лопающемся на груди пиджаке облетели весь мир.Также дипломата знают как человека, весьма оригинально трактующего историю. Подобно многим своим коллегам на Украине, Павел Климкин ищет корни украинской государственности в глубине веков, одновременно обвиняя Россию в "краже прошлого".