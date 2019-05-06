Пользователи Сети раскритиковали Владимира Зеленского за его слова о жертвах катастрофы лайнера Sukhoi Superjet авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево. И если одним не понравилось, что избранный президент Украины зачем-то упомянул конфликт в Донбассе, то другие буквально пришли в неистовство из-за того, что политик проявил сочувствие к погибшим россиянам.

Пользователи Сети раскритиковали Владимира Зеленского за его слова о жертвах катастрофы лайнера Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. И если одним не понравилось, что избранный президент Украины зачем-то упомянул конфликт в Донбассе, то другие буквально пришли в неистовство из-за того, что политик проявил сочувствие к погибшим россиянам.Трагедия в аэропорту Шереметьево, где в результате пожара в самолете Sukhoi Superjet погиб 41 человек, поставила перед избранным президентом Украины Владимиром Зеленским сложную моральную и политическую дилемму. С одной стороны, как главе европейского и цивилизованного государства, ему необходимо было выразить свои соболезнования. С другой – часть населения страны, которую возглавил бывший комик, воспримет в штыки даже минимальную человечность во всем, что касается России.В итоге на официальной странице Владимира Зеленского в Facebook был опубликован текст, в котором политик прямо не выражает своего сочувствия именно погибшим в московском аэропорту, но сочувствует всем близким жертв катастроф и терактов. Но даже упоминание в этом контексте развязанного Киевом конфликта в Донбассе не спасло избранного президента Украины от ярости особо радикальных "патриотов" Украины.Некоторые комментаторы сочли возмутительными любые слова сочувствия родным и близким погибших, если они – граждане России. "Нет эмпатии к гражданам страны-агрессора. И не должно быть!", – отрезал один из них. Разумеется, нашлись и те, кто обвинил погибших пассажиров в том, что они – "оккупанты", а поэтому, дескать, никакого сочувствия не заслуживают. Более того, пользователи Сети сочли, что отказавшись радоваться смертям простых россиян Владимир Зеленский буквально предал свою страну.Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Владимира Зеленского раскритиковали за те же самые слова, но уже с другой стороны. Комментаторы с сожалением отметили, что избранному президенту Украины не хватило смелости, чтобы прямо написать простые человеческие слова сочувствия.Напомним, вечером 5 мая во время экстренной посадки в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet рейса "Москва – Мурманск" авиакомпании "Аэрофлот". В результате катастрофы погиб 41 человек. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства и причины крушения.