Пожар на борту Sukhoi Superjet 100, который совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, потушен. По разным данным ожоги и травмы получили пять или шесть человек.

Пожар на борту Sukhoi Superjet 100, который совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, потушен. По разным данным ожоги и травмы получили пять или шесть человек.На борту находились 78 пассажиров, их эвакуировали по надувным трапам.Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся из-за пожара на борту. По словам очевидцев, борт садился уже горящим.По факту возгорания на борту самолета начала проверку транспортная прокуратура.Между тем, очевидец в эфире "России 24" сообщил, что сотрудники аэропорта сработали оперативно. "Сам самолет я не видел, видел большие клубы черного дыма. Уже через минуту-две дым стал белым и прекратился", — рассказал очевидец, представившийся Владимиром.Причины пожара пока не установлены. Сообщается, что самолет мог загореться из-за удара молнии или же из-за поломки оборудования.