Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 3-х лет

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 3-х летПолицейские Петушинского района возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего безработного жителя одной из деревень. Мужчину подозревают в фиктивной постановке на учет иностранца по месту пребывания в жилом помещении в РФ.С января по конец апреля этого года местный житель направил в территориальный отдел по вопросам миграции 2 уведомления о прибытии уроженцев среднеазиатских республик с указанием места их проживания в своем частном доме. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранцам, прибывшим в нашу страну на заработки, у мужчины не было.Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 3-х лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.