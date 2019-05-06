Звезда фильма А зори здесь тихие… Ирина Шевчук откровенно побеседовала с телеведущим Борисом Корчевниковым. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 актриса рассказала, что ее дочь попала у жуткую аварию.

Звезда фильма "А зори здесь тихие…" Ирина Шевчук откровеннопобеседовала с телеведущим Борисом Корчевниковым. В студии программы "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1" актриса рассказала, что ее дочь попала у жуткуюаварию.Наследница знаменитости – известная артистка АлександраАфанасьева-Шевчук в 2013 году чуть не погибла. Девушка не справилась суправлением и влетела в металлическое ограждение.С открытой черепно-мозговой травмой Александра быладоставлена в больницу. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляциилегких, врачам пришлось побороться за ее жизнь. Несколько недель наследницазвезды "А зори здесь тихие…" лежала в коме. После была долгая и труднаяреабилитация."Сашка была на волоске от смерти. Мы с мужем молились. Когдаей стало легче, то врачи разрешили нам зайти в палату и взять ее за руку. Онисказали, что дочка нас слышит. В тот момент я поняла, насколько хрупкачеловеческая жизнь. Мы вот ходим все такие крутые, ругаемся. А в одну секундулюбого из нас может не стать. Я считаю, что каждый должен жалеть окружающих —ребеночка, нищего, старика. Так жить будет проще", – сказала Ирина Шевчук взволнованному от услышанного Борису Корчевникову.Афанасьева-Шевчук тоже появилась в студии программы . Актриса сообщила, что момент аварии не помнит. Катастрофа стерласьиз ее памяти. Да и вспоминать то происшествие ей совсем не хочется."Когда мы забрали Сашу домой из больницы, лысую в платочке спробитой головой, вот это было счастье", – отметила Ирина Шевчук в студии программы