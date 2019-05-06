Звезда фильма А зори здесь тихие… Ирина Шевчук откровенно
побеседовала с телеведущим Борисом Корчевниковым. В студии программы Судьба
человека телеканала Россия 1 актриса рассказала, что ее дочь попала у жуткую
аварию.
Звезда фильма "А зори здесь тихие…" Ирина Шевчук откровенно
побеседовала с телеведущим Борисом Корчевниковым. В студии программы "Судьба
человека" телеканала "Россия 1" актриса рассказала, что ее дочь попала у жуткую
аварию.
Наследница знаменитости – известная артистка Александра
Афанасьева-Шевчук в 2013 году чуть не погибла. Девушка не справилась с
управлением и влетела в металлическое ограждение.
С открытой черепно-мозговой травмой Александра была
доставлена в больницу. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции
легких, врачам пришлось побороться за ее жизнь. Несколько недель наследница
звезды "А зори здесь тихие…" лежала в коме. После была долгая и трудная
реабилитация.
"Сашка была на волоске от смерти. Мы с мужем молились. Когда
ей стало легче, то врачи разрешили нам зайти в палату и взять ее за руку. Они
сказали, что дочка нас слышит. В тот момент я поняла, насколько хрупка
человеческая жизнь. Мы вот ходим все такие крутые, ругаемся. А в одну секунду
любого из нас может не стать. Я считаю, что каждый должен жалеть окружающих —
ребеночка, нищего, старика. Так жить будет проще", – сказала Ирина Шевчук взволнованному от услышанного Борису Корчевникову.
Афанасьева-Шевчук тоже появилась в студии программы . Актриса сообщила, что момент аварии не помнит. Катастрофа стерлась
из ее памяти. Да и вспоминать то происшествие ей совсем не хочется.
"Когда мы забрали Сашу домой из больницы, лысую в платочке с
пробитой головой, вот это было счастье", – отметила Ирина Шевчук в студии программы
.