Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила план по отмене карантина из-за коронавируса в России. Руководитель ведомства рассказала о трех этапах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила план по отмене карантина из-за коронавируса в России. Руководитель ведомства рассказала о трех этапах.По ее словам, режим всеобщей изоляции позволил сгладить пик заболеваемости. Неоходимо сохранить позитивный тренд, который очевиден в ряде регионов, отметила Попова.На первом этапе планируется разрешить занятия спортом на улице и работу объектов торговли ограниченной площади. На втором предполагается открытие объектов сферы услуг большей площади, начнут работу образовательные организации.Третий этап предполагает открытие парков, скверов и предприятий сферы торговли без ограничений, а также всех образовательных учреждегний, гостиниц и предприятий общественного питания. При этом люди должны будут соблюдать социальную дистанцию, подчеркнула Попова.Решения об отмене карантина из-за коронавируса будут принимать главы регионов, сказала глава Роспотребнадзора. "В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, ограничения могут быть возобновлены", – предупредила она.Новость дополняется.