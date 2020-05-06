В рамках отчета Sustainable Development Solutions Network был опубликован ежегодный рейтинг World Happiness Report, в котором оценивается уровень счастья населения разных стран. Для оценки эксперты используют шесть различных критериев, которые указывают на благополучие населения в стране, в частности ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, уровень свободы, уровень коррупции и щедрости. Всего в рейтинг вошли 156 стран мира.

В рамках отчета Sustainable Development Solutions Network был опубликован ежегодный рейтинг World Happiness Report, в котором оценивается уровень счастья населения разных стран.Для оценки эксперты используют шесть различных критериев, которые указывают на благополучие населения в стране, в частности ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, уровень свободы, уровень коррупции и щедрости.Всего в рейтинг вошли 156 стран мира.Ниже мы расскажем о 10 самых счастливых странах.10. ЛюксембургЛюксембург – это одно из самых маленьких государств в Европе. Тем не менее это одна из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни. В городе Люксембург располагаются многие организации ЕС.9. АвстрияАвстрия — индустриальная страна с динамично развивающейся экономикой. Она считается одной из наиболее развитых стран Европы. Также здесь очень сильная сфера социальной поддержки населения.8. Новая ЗеландияНовая Зеландия — индустриальная страна с развитой экономикой. Экономика страны имеет экспортную ориентацию. Основными торговыми партнерами являются Австралия, США, Япония, Китай.7. ШвецияШвецию характеризует диверсифицированная и конкурентоспособная экономика. За последние десятилетия Швеция также совершила рывок в современных секторах экономики — цифровых технологиях и телекоммуникациях.ВВП на душу населения — $54 474.6. НидерландыНидерланды отличает дорогостоящая социальная система с высокими налогами и социальными страховыми выплатами. Треть государственных доходов идет на социальные выплаты. Страна имеет стабильную экономику с низкой инфляцией.5. НорвегияНорвегия – экономически развитая страна с сильной социальной поддержкой населения. Норвежская морская экономика охватывает широко развитую сеть отраслей, связанных с морскими перевозками и аквакультурой, предоставляющих все увеличивающееся разнообразие товаров и услуг. ВВП на душу населения (ППС) — $74 356.4. ИсландияИсландия знаменита не только своей удивительной природой и гидроэнергетикой, но также и высоким уровнем жизни. Страна не в раз входила в число лучших стран для жизни. ВВП на душу населения (ППС) – $51,8 тысячи.3. ШвейцарияШвейцария — одна из самых развитых стран мира, с самым высоким номинальным богатством взрослого населения и восьмым по величине ВВП на душу населения. Цюрих, Женева и Базель входят в десятку лучших городов мира по качеству жизни. ВВП на душу населения – $81 тысячи.2. ДанияДания — индустриально-аграрная страна с высоким уровнем развития. При этом страна предоставляет социальные гарантии высокого уровня и уже не в первый раз входит в число самых счастливых стран мира.1. ФинляндияЭта страна не в первый раз становится лидером по уровню счастья населения. Финляндия также регулярно оказывается в рейтинге лучших стран для жизни. Это небольшая страна с развитой и стабильной экономикой. ВВП на душу населения (ППС) – $44 492.